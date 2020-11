CorSport - Ibra punta al rientro con il Parma, ma spera di anticipare

Il signore dei record. Così il Milan ha esaltato i numeri strepitosi di Ibrahimovic in seguito alla doppietta contro il Napoli. Ma dalle parti di Milanello il sentimento di felicità derivante dal primo posto in classifica si è miscelato all’amarezza per aver perso Zlatan per due o tre settimane, scrive il Corriere dello Sport. Lo svedese punta al rientro contro il Parma il 13 dicembre a causa della lesione al bicipite femorale, ma in carriera ha spesso abituato a recuperi record. Ibra salterà sicuramente il Lille, la Fiorentina e la sfida di Europa League contro il Celtic, in dubbio Samp e Sparta Praga. L'attaccante rossonero è già a lavoro per rientrare prima possibile: tra dieci giorni il controllo medico, poi la riatletizzazione prima di tornare in campo.