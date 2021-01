CorSport - Ibra vs Lukaku, il precedente da replicare per la pace

Dalle pagine del Corriere dello Sport, il giornalista Franco Ordine riporta, o meglio, rievoca un episodio - accaduto tanti anni fa - simile a quello tra Ibrahimovic e Lukaku. Si riferisce all’anno 1962 e al derby del 4 febbraio vinto 2-0 dall’Inter. A metà del secondo tempo - racconta Ordine - Dino Sani, infastidito dalla marcatura dell’interista Bicicli, rifilò un pugno sul naso all’avversario e l’arbitro non poté che espellere il brasiliano. Qualche giorno dopo, i presidenti dell’epoca, Angelo Moratti e Andrea Rizzoli, decisero che quell’incidente andava sanato in modo signorile. Moratti organizzò l’incontro tra i due calciatori in un bar del centro presidiato dai fotografi, i quali immortalarono l’avvenuta riconciliazione tra Sani e Bicicli. Un precedente - sottolinea Ordine - che potrebbe essere replicato anche oggi, magari in occasione della prossima stracittadina di campionato.