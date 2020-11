CorSport: "Il caso Vida fa tremare la Serie A. 6 squadre in ansia"

Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna utilizza il titolo seguente: "Il caso Vida fa tremare la Serie A. 6 squadre in ansia per i propri giocatori". Il calciatore è stato isolato al 45', ma il danno era già stato fatto. In Serie A ad attendere i test ci sono Juventus, Inter, Cagliari, Atalanta, Genoa e Verona. Convocati con Vida nella Croazia c'erano Brozovic, Perisic, Rog, Pasalic, Badelj e Kalinic, mentre per la Turchia in campo c'erano Demiral e Cetin, più tranquillo il Milan con Calhanoglu in panchina per 90'. Vida resterà in autoisolamento a Istanbul.