CorSport - Il Milan accelera per il riscatto di Florenzi

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Con le partenze di Kessie e Romagnoli si riduce il numero di giocatori formati in Italia, fondamentale per la composizione della lista per l’iscrizione al campionato. Ecco perché, come riporta il Corriere dello Sport, il Milan è sempre più deciso a riscattare Florenzi dalla Roma per circa 4,5 milioni di euro. Ovviamente, alla base di questa scelta ci sono anche motivazioni tecniche: nel corso della stagione, infatti, l’ex esterno del Psg si è messo in bella mostra diventando un elemento importante per Pioli.