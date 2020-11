CorSport: "L'alieno Ibra atterra al San Paolo ma il Milan è anche tanto altro"

Il Corriere dello Sport si sofferma sull'attaccante dei rossoneri che non smette di stupire: "L'alieno Ibra atterra al San Paolo ma il Milan è anche tanto altro". C'è il calcio e poi c'è lo svedese, che in un'altra notte tutta sua resta lì sospeso a prendere in giro il tempo che per gli altri sfugge via e per lui resta immutabile. C'è un alieno in mezzo a noi, atterra nel San Paolo e, prima di uscire per infortunio (problemi ai flessori) s'inventa capolavori e poi, leader senza eguali, governa, orienta, dispensa il suo football. Il Milan è Ibrahimovic ma anche tante altre varie cose assieme, "teleguidate" dalla poltrona di casa da Pioli. Il diavolo, insomma, veste Ibra.