CorSport - Milan, Manhattan diventa la tana del Diavolo

Il Milan, in collaborazione con RocNation, ha organizzato un bellissimo evento nel locale di Jay-Z, "The 40/40", nel cuore pulsante di New York: Manhattan. La società di via Aldo Rossi, infatti, ha offerto una grandissima giornata di sport e aggregazione all'interno del club in occasione della partita più importante dell'anno, Milan-Inter (con più di 250 tifosi partecipanti). Ma l'organizzazione non si ferma qui, perché ci sono altri eventi che attendono la Grande Mela rossonera. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.