Sky - Sorpresa di formazione per Allegri: Cambiaso mezzala con Weah a destra

Secondo quanto riportato da SkySport, Massimiliano Allegri ha in mente una sorpresa di formazione per la sua Juventus per la sfida di domani sera contro il Milan. L'idea è quella di piazzare Andrea Cambiaso da mezzala, mettendo McKennie in panchina e dando spazio a Weah sulla destra.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Cambiaso, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

LE PAROLE DI ALLEGRI

"Il passaggio in finale di coppa Italia ha fatto sì di aver raggiunto in parte un obiettivo, ora abbiamo tre gare di campionato per fare i punti per la Champions": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, commenta così - riporta l'ANSA - il momento della squadra tra la possibilità di vincere un trofeo il prossimo 15 maggio contro l'Atalanta e la necessità dell'ultima accelerata per entrare tra le grandi d'Europa. "Contro il Milan è sempre bello, è una sfida affascinante e uno scontro diretto - continua l'allenatore sul big-match di domani allo Stadium - in più affrontiamo una squadra forte e ben allenata".