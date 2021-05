CorSport - Milan, spogliatoio compatto e dirigenza sempre presente a Milanello

La dirigenza rossonera non sta facendo mancare il sostegno all’allenatore e ai giocatori. Ieri a Milanello, oltre a Maldini e Massara, era presente anche l’a.d. Gazidis. Come riporta il Corriere dello Spor, il club sta provando a isolare la squadra da ogni voce esterna, inoltre non trovano conferme le indiscrezioni su presunti problemi di spogliatoio. Il clima, in vista del big match con la Juve, è sereno.