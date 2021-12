CorSport - Milan su Rudiger e Christensen, ma c'è tanta concorrenza

Il mercato è alle porte e il Milan è alla ricerca di un difensore che possa prendere il posto in rosa dell’infortunato Simon Kjaer. Come riporta il Corriere dello Sport, i rossoneri, dopo il colpo Tomori, potrebbero pescare nuovamente dal Chelsea. Nel mirino, stavolta, ci sono Rudiger e Christensen, giocatori che piacciano anche ad altre big europee. I contratti in scadenza dei due difensori agevolano teoricamente la missione del Milan, ma serviranno sforzi non indifferenti anche così.