CorSport - Nuovo stadio di Milano, Scaroni è tornato in pressing

Per il Milan sarà fondamentale la costruzione del nuovo stadio. Come riporta il Corriere dello Sport, dopo le elezioni comunali, che hanno visto la conferma a sindaco di Milano di Giuseppe Sala, il presidente Scaroni è tornato in pressing: “Mi auguro che il pubblico abbia capito l'importanza del nuovo stadio - ha dichiarato il numero uno di via Aldo Rossi -. È inutile avere grandi ambizioni se non abbiamo gli stessi mezzi degli altri club. Sala approva le modifiche fatte al progetto e ora dovrà lui convincere la maggioranza”.