CorSport - Oggi l'operazione di Florenzi. E il Milan riflette sul suo riscatto

Pessime notizie per Stefano Pioli, che ha perso Alessandro Florenzi per infortunio. L'esterno rossonero ha rimediato una lesione del menisco interno nel match contro il Bologna, e in giornata verrà operato dal professor Mariani. Il rischio è che la stagione dell'ex Roma possa essersi conclusa anticipatamente, anche se il suo obiettivo - assicura l'edizione odierna del Corriere dello Sport - è quello di rientrare in circa trenta giorni, per prendere parte alle ultime due partite contro Atalanta e Sassuolo. Il Milan, dal canto suo, farà le proprie valutazioni sul riscatto, fissato a 4,5 milioni di euro. Florenzi vorrebbe restare, nelle prossime settimane è in agenda un incontro con il suo agente, anche se questo nuovo stop rischia di complicare un po' i piani.