CorSport - Ora la Juve punta Kessie: sarà il grande obiettivo dell'estate

La Juventus ha piazzato anche un colpo a centrocampo acquistando Zakaria. Come riporta il Corriere dello Sport, ora il grande obiettivo per l’estate è Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano è in scadenza di contratto con il Milan e non sembra intenzionato a rinnovare. Stando a quanto riferito dal quotidiano romano, il lavoro dei bianconeri è già avviato, tanto che si era parlato pure di un clamoroso blitz già a gennaio.