CorSport - Tonali proverà a forzare la mano per restare al Milan

Il Milan non ha esercitato il diritto di riscatto su Tonali, ma la questione, ovviamente, non è chiusa. Come riporta il Corriere dello Sport, ieri si è riaperto il canale di comunicazione tra Maldini e Cellino. Dal fronte rossonero e dall’entourage del giocatore continua a trapelare fiducia. All’interno del club, però, è emersa una differenza di vedute: secondo la proprietà, infatti, le cifre in ballo sono troppo alte rispetto a ciò che Tonali ha fatto vedere nella scorsa stagione; per l’area tecnica, invece, la validità dell’investimento non è in discussione, tanto che Maldini - riferisce il quotidiano romano - ha promesso al centrocampista che sarebbe stato riscattato. Lo stesso Tonali proverà a forzare per restare a Milanello.