Corvino: "Vlahovic ha bisogno di un contorno pari al suo valore"

Pantaleo Corvino, ex dirigente della Fiorentina ed attuale direttore tecnico del Lecce, ha parlato ai microfoni di Sky di Dusan Vlahovic. Corvino ha dichiarato: “Ho sempre pensato che Vlahovic avesse delle potenzialità straordinarie, ha accelerato la sua evoluzione in maniera rapida. Ora, per esaltare ancor di più le sue doti massimali, c'è bisogno anche di un contorno pari al suo valore”.