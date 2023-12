Cosa ha detto Pioli alla squadra in questo periodo nero. Probabile formazione: due sorprese in difesa, attacco d'obbligo

vedi letture

La sconfitta contro il Borussia Dortmund in Champions League è stata molto pesante, perché ha avvicinato tantissimo il Milan all'eliminazione ai gironi della massima competizione europea; la conseguenza è che la corsa in campionato diventa ancora più importante: i rossoneri devono assolutamente lottare con Inter e Juventus, restando in scia Scudetto e provandoci fino alla fine.

Per farlo, è inevitabile dare continuità alla soffertissima vittoria contro la Fiorentina battendo il pimpante Frosinone di Eusebio Di Francesco a San Siro. Sarà una corsa lunga contro due avversarie molto forti, ma il Milan non può assolutamente permettersi di vedere quasi finita la sua stagione a inizio dicembre ed è per questo che Pioli, nei giorni di vigilia del match, ha stimolato il suo gruppo in questo modo: "Ho detto solo una cosa alla squadra: per il campionato mancano 25 partite; se qualcuno di noi qua dentro non crede di poter raggiungere Inter e Juve giovedì non si sarebbe dovuto presentare agli allenamenti. Si sono presentati tutti, anche perché sono pagati per farlo. Io sono convinto che abbiamo un gruppo compatto; soprattutto nei momenti negativi c'è stata compattezza e questo è stata una risorsa".La compatteza di gruppo serve, d'altronde, per rimettere in sesto la mente e il cuore dopo la delusione di Champions e per sopperire alle tantissime assenze che, anche questa sera, attanaglieranno la rosa rossonera: mancheranno, oltre a Giroud per squalifica, Sportiello, Thiaw, Kjaer, Kalulu, Caldara, Leao e Okafor. Pioli, dunque, schiererà la seguente formazione: davanti a Maignan, in difesa toccherà all'adattato Theo Hernandez fare coppia con Tomori, con Bartesaghi più di Florenzi da terzino sinistro e il 2005 Jan-Carlo Simic come prima alternativa, centrocampo ancora qualche dubbio, ma si dovrebbe andare con Loftus-Cheek e Musah con Reijnders favorito su Krunic, mentre in attacco, come in difesa, impossibile scegliere con a destra c'è Chukwueze, al centro ancora Jovic e a sinistra Pulisic. Panchina per Camarda e per il rientrante - dopo 6 mesi di infortunio - Bennacer.