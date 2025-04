Cosa serve al Milan? Condò: "Io credo che servano tre nuovi difensori"

vedi letture

Negli studi di Sky Sport il giornalista Paolo Condò ha commentato il roboante pareggio di San Siro che ha visto il Milan di Sergio Conceiçao riprendere la Fiorentina di Raffaele Palladino dopo essere andato sotto di due reti dopo appena 10 minuti. Protagonisti indiscussi della partita i due portiere, Mike Maignan da una parte, David De Gea dall'altra.

Questo il pensiero di Condò: "Voto al Milan? Da 4 a 8. La solita partenza... subito sotto di due gol. Non è calcio, non esiste. Già prima di questa partita non lo consideravo in corsa per la Champions. Ma ha iniziato in quel modo, poi bisogna fargli i complimenti per come ha assediato la Fiorentina. Cosa serve al Milan? Io credo che servano tre nuovi difensori".