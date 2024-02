Così nelle ultime 5 di Serie A: il Milan a soli due punti dall'Inter

Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus, vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque giornate. Comanda la capolista: l'Inter di Simone Inzaghi nelle ultime cinque gare ha fatto percorso netto, segue l'Atalanta di Gian Piero Gasperini con quattro vittorie e un pareggio insieme al Milan di Stefano Pioli.

Anche se vengono prese in considerazione le ultime dieci partite, comanda solitaria l'Inter con nove vittorie e un pareggio nelle ultime dieci gare. A seguire il Milan e la Juventus con ventitré punti.

In negativo spicca il Napoli con sette punti nelle ultime cinque gare e undici nelle ultime dieci. In coda la Salernitana, società che dopo la sconfitta contro l'Empoli ha esonerato Filippo Inzaghi e ingaggiato Fabio Liverani. La squadra granata ha conquistato un solo punto nelle ultime cinque partite, cinque nelle ultime dieci. Di seguito il dato il venti di Serie A.

Momento di forma, così le ultime cinque partite

Inter 15 punti conquistati nelle ultime cinque gare

Atalanta 13

Milan 13

Juventus 10

Lazio 10

Torino 9

Roma 9

Bologna 8

Empoli 8

Genoa 8

Napoli 7

Hellas Verona 5

Monza 5

Fiorentina 4

Sassuolo 4

Frosinone 4

Cagliari 3

Lecce 3

Udinese 2

Salernitana 1

Momento di forma, così le ultime dieci partite

Inter 28 punti conquistati nelle ultime dieci gare

Milan 23

Juventus 23

Atalanta 22

Lazio 20

Bologna 18

Fiorentina 17

Torino 17

Roma 14

Genoa 14

Monza 12

Napoli 11

Empoli 10

Hellas Verona 9

Udinese 8

Cagliari 8

Lecce 8

Salernitana 5

Sassuolo 5

Frosinone 5