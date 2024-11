Cosmi: "Milan-Juve è stata una bruttissima partita"

Serse Cosmi ha fatto il punto sulla tredicesima giornata di Serie A ai microfoni di 'Radio Serie A'. A un terzo della stagione, in vetta ci sono cinque squadre in soli due punti con la Juventus che dopo l'ultimo pareggio ha perso un po' di terreno: "E' un campionato inedito, ormai siamo alla tredicesima giornata... All'inizio può esserci una ammucchiata, e invece qui si prosegue su questa lunghezza d'onda. Poi sono tutte vittorie convincenti: il Napoli battendo la Roma è rimasto primo in classifica, l'Inter ha seppellito l'Hellas in un tempo nonostante alcuni giocatori di livello fuori. L'Atalanta anche se durante la partita ha qualche piccola pausa torna poi subito su livelli importanti. Ha grandi qualità offensive, c'è anche Ederson che è andato a segno e poi dopo il gol di Cancellieri ha risposto con grande solidità mentale. La Lazio ha battuto 3-0 il Bologna: è vero che la squadra di Italiano ha giocato parte della gara in dieci, ma la Lazio sta benissimo, ne ha tratto vantaggio e ha un Zaccagni in grande forma. La Fiorentina è venuta fuori da Como con un 2-0 importante. Tutte vanno a un ritmo incredibile a suon di gol e prestazioni. Pensavo la marcia di alcune potesse rallentare e invece migliorano partita dopo partita".

E ancora in un altro passaggio: "Milan-Juve è stata una bruttissima partita, forse è andata meglio alla Juve che ha pareggiato in trasferta e conquistato un punto a Milano. Però non ci poteva stare una partita così brutta: il Milan ora è già attardato di diversi punti da cinque-sei squadre e quindi deve subito dare una marcia alta e che duri per parecchio tempo, altrimenti rischia di non raggiungere le prime del campionato".