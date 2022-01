Costa d'Avorio-Egitto, Kessie esce alla mezz'ora per infortunio

Alla mezz'ora di Costa d'Avorio-Egitto, risultato sullo 0-0, il rossonero Franck Kessie è stato costretto a lasciare il terreno di gioco. Il centrocampista è stato sostituito per un problema al fianco: l'ivoriano aveva accusato dolore qualche minuto prima del cambio ma aveva provato lo stesso a rimanere in campo. Non è chiara la dinamica del possibile infortunio, ma pare che Kessie si sia fatto male da solo in seguito ad un movimento non naturale.