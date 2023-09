Costacurta: "Dortmund? Finché c'è Hummels io ho speranza. È meglio il Baresi di adesso del tedesco"

Nel commentare le prossime avversarie del Milan in Champions, Dortmund, PSG e Newcastle, Billy Costacurta si sofferma su Mats Hummels, difensore centrale del Borussia. Il giudizio non è troppo lusinghiero: “Finché vedrò nello schermo Hummels avrò speranza.Lo dico con tutto il rispetto per un campione, finché è titolare di Hummels c’è speranza. È meglio Baresi adesso di Hummels. Era una battuta ma credo che faccia fatica a tenere in velocità i vari Leao…”.