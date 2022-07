Costacurta: "Dybala-Inter? Sarebbe più utile a Milan e Napoli"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Costacurta, ex bandiera del Milan, ha parlato ai microfoni di Corriere della Sera e si è soffermato su alcuni dei nomi più caldi dell'estate, come quello dell'ex juventino Paulo Dybala. Billy si è espresso così: "Stupito di Dybala ancora a spasso? Abbastanza ma del resto mi pare che, fra tutte le pretendenti, l’Inter sia quella a cui meno serve: in Europa non si può permettere una formazione con Lukaku, Lautaro e Dybala insieme. Al Milan e al Napoli sarebbe più utile: se fosse continuo sarebbe decisivo".