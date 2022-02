Costacurta: "Il Milan ha commesso errori inusuali, mai visti così Maignan e Tomori"

Billy Costacurta è intervenuto nel corso di Sky Calcio Club, analizzando il pareggio del Milan in casa della Salernitana: “Io credo che segnare dopo cinque minuti in casa dell’ultima in classifica ti può far pensare che la partita sia più semplice rispetto a ciò che realmente è. Il Milan ha commesso errori inusuali, anche se la Salernitana ha aggredito molto. Pensare a ciò che Maignan ha fatto in tutto l’anno e poi vederlo contro la Salernitana fa pensare. Stranamente sono mancati lui e Tomori, credo di non averli visti sbagliare in stagione una partita così tanto”.