Costacurta: "Le assenze hanno fatto la differenza per il Milan"

Alessandro Costacurta è intervenuto a Sky Sport 24 nel post partita di Porto-Milan, commentando la sfida persa dai rossoneri: “Credo che diverse assenze come quella di Kessie o di Theo al Milan stasera abbiano pesato. È incredibile come il Porto abbia pressato e giocato, è una squadra esperta, aggressiva e molto solida. Le assenze per i rossoneri hanno fatto la differenza”.