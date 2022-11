Costacurta: "Le due ultime vincitrici dello Scudetto sono uscite entrambe ai gironi di Champions..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Costacurta, ex calciatore, e attuale opinionista, si è così espresso a SkySport sulla Serie A: "Il campo di battaglia è molto largo. Non mi aspettavo che il Napoli avesse così tanti punti dopo queste partite. Per il resto, è un riavvicinarsi abbastanza normale visti tutti gli impegni che ci sono stati in questi tre mesi; c'è stata la Champions League e non può essere un caso. Le due ultime vincitrici dello Scudetto sono uscite entrambe ai gironi di Champions".