Costacurta: "Oggi un bel test, ma non è decisiva. Il Milan deve crescere per vincere tutte le altre"

Dopo la sconfitta contro il Liverpool il Milan vuole rilanciarsi già questa sera contro il Bayer Leverkusen alla BayArena. È già la prova del nove per i rossoneri in Champions League? Billy Costacurta, in diretta su Sky, la pensa così:

È già la prova del nove? “Non credo. Credo che debba dare segnali come nelle ultime partite, ma non è decisiva. È un bel test, ma non è decisiva: il Milan deve crescere per vincere tutte le altre”.