Alessandro Costacurta, intervenuto a Sky Sport, si è soffermato su Pioli e Maldini, due profili allineati per la stessa causa: "Conosco molto bene Maldini e Pioli, sono molto vicini come mentalità, non mi sorprendo abbiano creato questo tipo di ambiente. Hanno creato un super gruppo, un gruppo di ragazzi a cui piace stare insieme".