Costacurta: "Real a un livello differente. Curioso di vedere come Fonseca sistemerà la squadra"

Alessandro Costacurta si proietta a Real Madrid-Milan. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky: "Sono due squadre che per due motivi diversi arrivano alla partita in condizioni non ottimali. Guardando la formazione capisci la differenza fra le due squadre, che sono in due livelli differenti. Sono curioso di vedere come sistemerà la squadra Fonseca perché questa è una squadra molto forte, nonostante la sconfitta per 0-4 contro il Barcellona".

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Lucas Vazquez, Rudiger, Militao, Mendy; Valverde, Modric, Tchouaméni; Bellingham; Mbappé, Vinicius. A disp. Fran Gonzalez, Sergio Mestre, Camavinga, Rodrygo, Arda Guler, Endrick, Vallejo, Ceballos, Fran Garcia, Brahim Diaz. All. Carlo Ancelotti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata. A disp. Sportiello, Torriani; Calabria, Pavlović, Terracciano; Loftus-Cheek; Abraham, Camarda, Chukwueze, Okafor. All. Paulo Fonseca.

ARBITRO: Vinčić (Slovenia)

ASSISTENTI: Klančnik e Kovačič (Slovenia)

IV UFFICIALE: Jug (Slovenia)

VAR: Van Boekel (Olanda)

AVAR: Martins (Portogallo)

La classifica aggiornata di Champions League

1.⁠ ⁠Aston Villa 9 (d.r. +6)

2.⁠ ⁠Liverpool 9 (d.r. +5)

3.⁠ ⁠Manchester City 7 (d.r. +9)

4.⁠ ⁠Monaco 7 (d.r. +5)

5.⁠ ⁠Brest 7 (d.r. +5)

6.⁠ ⁠Leverkusen 7 (d.r. +5)

7.⁠ ⁠Inter 7 (d.r. +5)

8.⁠ ⁠Sporting 7 (d.r. +4)

9.⁠ ⁠Arsenal 7 (d.r. +3)

10.⁠ ⁠Barcellona 6 (d.r. +7)

11.⁠ ⁠Dortmund 6 (d.r. +6)

12.⁠ ⁠Real Madrid 6 (d.r. +4)

13.⁠ ⁠Benfica 6 (d.r. +3)

14.⁠ ⁠Juventus 6 (d.r. +2)

15.⁠ ⁠Lille 6 (d.r. +1)

16.⁠ ⁠Feyenoord 6 (d.r. -1)

17.⁠ ⁠Atalanta 5 (d.r. +3)

18.⁠ ⁠Stoccarda 4 (d.r. -1)

19.⁠ ⁠PSG 4 (d.r. -1)

20.⁠ ⁠Celtic 4 (d.r. -2)

21.⁠ ⁠Sparta Praga 4 (d.r. -2)

22.⁠ ⁠Dinamo Zagabria 4 (d.r. -5)

23.⁠ ⁠Bayern Monaco 3 (d.r. +3)

24.⁠ ⁠Girona 3 (d.r. 0)

25.⁠ ⁠Milan 3 (d.r. -1)

26.⁠ ⁠Club Brugge 3 (d.r. -4)

27.⁠ ⁠Atletico Madrid 3 (d.r. -5)

28.⁠ ⁠PSV 2 (d.r. -2)

29.⁠ ⁠Bologna 1 (d.r. -4)

30.⁠ ⁠Shakhtar 1 (d.r. -4)

31.⁠ ⁠RB Lipsia 0 (d.r. -3)

32.⁠ ⁠Sturm Graz 0 (d.r. -4)

33.⁠ ⁠Stella Rossa 0 (d.r. -9)

34.⁠ ⁠Salisburgo 0 (d.r. -9)

35.⁠ ⁠Young Boys 0 (d.r. -9)

36.⁠ ⁠Slovan Bratislava 0 (d.r. -10)

Il programma di martedì 5 novembre

18:45 PSV - Girona

18:45 Slovan Bratislava - Dinamo Zagabria

21:00 Bologna - Monaco

21:00 Celtic - RB Lipsia

21:00 Dortmund - Sturm Graz

21:00 Lille - Juventus

21:00 Liverpool - Bayer Leverkusen

21:00 Real Madrid - Milan

21:00 Sporting - Manchester City

Il programma di mercoledì 6 novembre

18:45 Club Brugge - Aston Villa

18:45 Shakhtar Donetsk - Young Boys

21:00 Bayern Monaco - Benfica

21:00 Feyenoord - Salisburgo

21:00 Inter - Arsenal

21:00 PSG - Atletico Madrid

21:00 Sparta Praga - Brest

21:00 Stella Rossa - Barcellona

21:00 Stoccarda - Atalanta