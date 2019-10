Billy Costacurta, intervenuto a Sky Sport, ha parlato dell'evoluzione di Pjanic con Sarri, mettendolo in paragone con Zvonimir Boban: "Ora si diverte di più giocando la palla in verticale. Avevo un compagno di squadra, Boban, a cui piaceva dare la palla in verticale, amava quel tipo di passaggio, meno in orizzontale".