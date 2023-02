Costacurta: "Thiaw ottimo, mi è piaciuta anche la personalità con la palla tra i piedi"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, si è così espresso a SkySport sul Milan: "Guardo un po' meno il sistema... Ci sta anche quello eh... Diaz rincorreva veramente tutto e. c'è bisogno di questi giocatori con questo spirito e questa corsa. Il Tottenham era un po' giù di tono, questo bisogna dirlo. Esordio di Thiaw ottimo; ha già dimostrato in campionato di essere affidabile e mi è piaciuta la personalità quando ha la palla tra i piedi, sa quando si deve far fallo e quando deve essere aggressivo. Ieri la sorpresa più bella del Milan".