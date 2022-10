MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Il giocatore del Lille Jonathan Bamba ha parlato in esclusiva a MilanNews.it rispondendo alla seguente domanda:

Courtois, Donnarumma, Maignan. Scegli uno da far giocare, uno per la panca e uno in tribuna.

“(Samba ride ndr) Maignan, Maignan! Non so se sia più forte degli altri due ma scelgo lui!”.