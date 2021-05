CR7 vs Ibrahimovic, sfida Champions a Torino

Stasera a Torino non c'è in palio lo scudetto, ma la sfida tra Juventus e Milan vale comunque un campionato. Come riporta La Gazzetta Stavolta, anche stavolta ci si aspetta che a decidere il big match siano gli attaccanti in copertina, ovvero Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic. Non potrebbe essere altrimenti, anche solo alla luce dei gol segnati dai due in questa Serie A: 27 in 30 partite il portoghese; 15 in 18 lo svedese.