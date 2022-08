Cremonese, Okereke: "Sono felice per De Ketelaere, sono sicuro che farà bene al Milan"

MilanNews.it

David Okereke, attaccante della Cremonese ed ex compagno di squadra di Charles De Ketelaere a Bruges, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport del trequartista belga del Milan: "Sono molto contento per Charles perché è un bravissimo ragazzo e un calciatore già maturo per la sua età. All’inizio al Milan non sarà semplice sia per la lingua sia per lo stile di gioco italiano ma sono sicuro che farà bene. Anche in allenamento Charles ha sempre dimostrato di possedere una grande capacità di trovare gli spazi e fornire assist anche quando nessuno altro vede il passaggio".