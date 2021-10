Criscitiello: "Il Milan ha cuore ed è ottimamente gestito da Pioli"

Intervenuto con un editoriale su Tuttomercatoweb, il direttore di Sportitalia Michele Criscitello ha parlato delle emozioni del weekend in Serie A. Queste le sue parole: "Sullo 0-2 al 45' per il Verona neanche un euro avrei scommesso sul ribaltone Milan. Squadra con morti e feriti, sotto di due reti, questa settimana la Champions e invece.... ha dato un segnale bellissimo. Non era facile, anzi, quasi impossibile. Ribaltare 2 gol in 45 minuti; certo in queste situazioni la fortuna aiuta gli audaci ma il Milan è stato astuto e testardo. Grandi meriti a Pioli. Tra covid e infortuni ha rinunciato a mezza squadra, nonostante questo disastro i panchinari hanno fatto la differenza. Significa che c'è una grande gestione prima della parte tattica. Il Milan ci lascia solo un dubbio: può andare avanti fino in Primavera oppure, alla lunga, sarà costretto a fermarsi? Certo, se continua a perdere pezzi sarà impossibile andare avanti per Pioli ma fin qui sta facendo vedere grandi cose. Il Milan gioca e quando non riesce a giocare comunque la porta a casa con il cuore. Meriterebbe qualche ritocco a gennaio ma soprattutto avanti con un Giroud al 100% la musica cambierebbe parecchio. Adesso c'è la Champions. In Portogallo sfida da dentro o fuori. Non si può non vincere per continuare a sognare"