Criscitiello: "Il Milan va nell'Europa che conta e lo ha strameritato"

Il Milan va in Europa, quella che conta, e lo ha strameritato perché ha fatto una grande stagione e sarebbe stato assurdo mancare l'obiettivo. Giusto che il Milan torni in Champions dopo un perfetto girone di ritorno dello scorso campionato e un grandissimo girone di andata, quest'anno. Poi la corsa si è fermata ma è il premio ad un buon lavoro svolto. Come preannunciato mercoledì sera in tv, il crollo dell'Atalanta in Coppa Italia avrebbe fatto bene al Milan. Così è stato. Se perdi la Coppa e sei già in Champions, difficile trovare cattiveria e motivazioni. E' andata proprio così. Il Milan ha conquistato la Champions a Reggio Emilia mentre l'Atalanta perdeva con la Juve.