Criscitiello: "Paratici è l’unico nome spendibile per il Milan, è l'uomo giusto per la ripartenza"

vedi letture

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello si è così espresso sulla questione nuovo direttore sportivo per il Milan: "Il Milan è sprofondato nella crisi con le sue stesse mani. A volte la critica ci arriva prima dei diretti interessati. E’ come stare seduti ad un tavolo di poker. Il giocatore guarda e riguarda mille volte le sue carte. Pensa cento volte a cosa buttare sul tavolo ma qualcuno passa dietro e vede le carte. La soluzione è semplice. Se ci pensi troppo prendi la decisione sbagliata. Al Milan hanno fatto tutto da soli. Un macello.

[...] Per fortuna del Milan non arriverà Berta. Profilo sopravvalutato. Uomo Mendes, esecutore e non decisionista. Club manager ma non Direttore. Non serve. Tare? Serve management italiano. Tare è nel nostro Paese da 100 anni ma il risultato non cambia. Al Milan serve un Dirigente che abbia già giocato per vincere e non per fare plusvalenze o quarti posti. Troppe chiacchiere hanno circondato Tare a Roma e lavorare con Lotito è una cosa, lavorare al Milan è un’altra. Paratici è l’unico nome spendibile per il Milan. Qualcuno a casa Milan ha la puzza sotto il naso e ci fa sapere che Paratici è stato squalificato ma se iniziamo a fare questo giochino allora il 99% delle società non deve avere un dirigente. I puritani, o finti tali, lasciamoli a casa. Paratici è l’uomo giusto per far ripartire il Milan".