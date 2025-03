Nuovo ds Milan: no Berta, in corsa sono rimasti Tare e Paratici

Inizia oggi una settimana molto importante per il Milan che potrebbe finalmente scegliere il nuovo direttore sportivo, figura che è mancata terribilmente al Diavolo nelle ultime stagioni. Serve un uomo di raccordo tra le varie aree del club, che partecipi alla vita sportiva quotidiana del gruppo e che sia in grado di confrontarsi con allenatore e giocatori. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che fa il punto della situazione.

I CANDIDATI - Al momento è una corsa a due tra Igli Tare e Fabio Paratici. Nell'elenco del Milan era presente anche Andrea Berta, ma il suo nome è stato cancellato dalla lista in quanto è destinato a ripartire dall'Arsenal dopo l'addio all'Atletico Madrid. Quindi si giocheranno il posto di nuovo ds rossonero l'ex Lazio e l'ex Juventus, i quali nei giorni scorsi hanno incontrato a Londra Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. In via Aldo Rossi sono giorni di riflessione perchè questa è una scelta che non può essere assolutamente sbagliata (così come quella del prossimo allenatore).

BALLOTTAGGIO A DUE - Dopo un lungo casting, in cui sono stati valutati diversi profili, siamo ora arrivati a questo ballottaggio tra Tare, per tanti anni ds della Lazio e pronto ora a tornare al lavoro dopo due anni senza squadra, e Paratici, che ha vinto tanto con la Juventus. La scelta è tra loro due e presto verrà presa la decisione definitiva. Ieri l'ad Giorgio Furlani ha dichiarato sul tema prima della gara contro la Lazio: "Dobbiamo migliorare di tanto i nostri risultati sportivi. Per questo se ci sono figure che possiamo portare nel club che ci aiuteranno a raggiungere gli obiettivi le consideriamo. In questo momento non è stata presa nessuna decisione su questo profilo".