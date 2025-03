Milan, l'idea è di arrivare con Conceiçao fino a fine stagione. Poi sarà addio

Nonostante il Milan sia uscito dalla Champions League e anche dalla corsa per il quarto posto (attualmente è nono e fuori da tutte le coppe europee), Sergio Conceiçao non è al momento a rischio esonero. La situazione in casa rossonera è davvero preoccupante, il Diavolo è in caduta libera e dopo ogni partita sprofonda sempre di più, ma l'idea dei dirigenti milanisti è di arrivare fino al termine della stagione con il portoghese in panchina. Poi sarà addio con le strade dell'ex Porto e el Milan che si separeranno dopo appena sei mesi.

RESTA SOLO LA COPPA ITALIA - Ovviamente lo scenario potrebbe cambiare in caso di ulteriori crolli verticali, ma ormai la stagione è compromessa e un altro esonero dopo quello di Paulo Fonseca a fine dicembre 2024 potrebbe servire a ben poco. Fuori dalla Champions e con la classifica in campionato che piange, l'unico obiettivo rimasto è la Coppa Italia. Il Milan avrà un doppio derby contro l'Inter in semifinale che rappresenta l'ultimo modo per salvare almeno in parte una stagione a dir poco deludente.

LAVORO E ORGOGLIO - In via Aldo Rossi sperano che almeno in quelle due sfide la squadra possa avere una reazione di orgoglio per far vedere che il vero Milan non è quello che si sta vedendo nelle ultime settimane. Il Diavolo, da qui in poi, giocherà sempre solo una volta alla settimana (a parte ovviamente quelle due settimane di aprile in cui c'è la Coppa Italia) e quindi Conceiçao spera di poter lavorare un po' in allenamento per cercare di ridare le parvenze di una squadra ai suoi ragazzi. Ce la farà il portoghese?