Crisi da Covid, Wigan in amministrazione controllata

(ANSA) - LONDRA, 01 LUG - Il Wigan è il primo club inglese ad essere caduto in amministrazione controllata dall'inizio della pandemia di coronavirus. In crisi economica ormai da diversi anni, un portavoce del club - attualmente in Championships (la seconda divisione inglese) - ha spiegato che la misura si è resa necessaria per salvare il futuro dei Latics, compromesso definitivamente dalla sospensione del campionato e dai mancati incassi. Con ogni probabilità, però, il riassetto societario costerà al Wigan una significativa deduzione di punti (12, come previsto dal regolamento), che potrebbe costare la retrocessione. Fino al 2018 sotto la proprietà di Dave Whelan, il Wigan era stato protagonista di un'entusiasmante scalata dalla quarta serie inglese fino alla Premier League, suggellata dalla conquista della FA Cup nel 2013. Ma dopo la cessione del club ad una società con sede Hong Kong sono cominciati i problemi economici. Attualmente il club, allenato da Paul Cook, si trova in 14esima posizione, grazie anche alle tre vittorie consecutive ottenute dalla ripresa del campionato. (ANSA).