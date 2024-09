Crisi Milan, Costacurta: "Tifosi del Milan abituati a una squadra che faceva di tutto per vincere, oggi non è così"

vedi letture

Alessandro Costacurta, ex storico difensore del Milan ha voluto dire la sua sulla situazione attuale dei rossoneri ai microfoni di Sky Sport. L'attuale opinionista sportivo sottolinea la mancanza di voglia di vincere a tutti i costi da parte della squadra.

“Il pubblico del Milan è abituato bene. È abituato ad una squadra con giocatori che facevano di tutto per vincere. Oggi, al Milan, non ci sono giocatori che fanno di tutto per vincere. E finché non convinci quei giocatori a fare di tutto per vincere, perdi e fai anche brutte figure. Il pubblico quello lo ha visto, per questo quelle scene“.