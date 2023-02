Crisi Milan, Tuttosport titola: "Missione Pioli: superare i suoi limiti"

MilanNews.it

In merito alla crisi del Milan, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Missione Pioli: superare i suoi limiti". Negli altri club in cui è stato da allenatore, l'attuale tecnico milanista, quando sono arrivati momenti di difficoltà, non è mai riuscito ad imprimere la svolta. Stavolta però Pioli spera di invertire questo trend e di riuscire a superare questa profonda crisi.