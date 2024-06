Cristian Brocchi ricorda il suo trasferimento all'Inter

Nell'ultimo episodio di Unlocker Room, il podcast proposto dal Milan con ospiti del presente e del passato rossonero, è stato invitato l'ex centrocampista del settore giovanile e della prima squadra Cristian Brocchi che negli anni di Ancelotti ha vinto tutto con il Diavolo. Nella chiacchierata Brocchi non ha solo ricordato le sue vittorie più significative e parlato di alcuni ex compagni, ma anche parlato della sua esperienza come giocatore e di quella attuale come allenatore.

Le parole di Cristian Brocchi sulla sua esperienza nel settore giovanile del Milan e sul passaggio all'Inter: "Io vengo da una famiglia interista. Però io a 9 anni arrivo al Milan e inizio a vedere una squadra incredibile: era nel 1986 e seguenti. Io andavo sempre a vedere il Milan. Nell’anno dello scudetto dell’Inter di Trapattoni, lui mi portava a vedere l’Inter. Questa cosa qua, quando sono arrivato all’Inter un dirigente mi disse di dirla. E quello, da ragazzo, fu un errore madornale perché a un ragazzo non dovresti mai chiedere di che squadra sei: dopo subentrano delle dinamiche che, da giovane, non sai gestire. Ero contento che una grande squadra come l'Inter avesse speso troppi soldi per me era qualcosa di particolare. Però l’emozione che ho avuto nel ritorno a Milanello è qualcosa di indescrivibile. Perché quando sei entrato lì per la prima volta a 14 anni, gli allenamenti con la prima squadra…”