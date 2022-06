Cristiano Ronaldo al Bayern? Salihamidzic smentisce: "Non c'è niente di vero"

MilanNews.it

Nei giorni scorsi è uscita una clamorosa indiscrezione di mercato che voleva Cristiano Ronaldo come successore di Lewandowski al Bayern Monaco. Oggi è arrivata la smentita ufficiale dal club bavarese, per voce del direttore sportivo Hasan Salihamidzic: "Cristiano Ronaldo è un top player con una carriera incredibile. Tuttavia, le storie intorno a un potenziale contratto con il Bayern non sono vere". 37 anni, CR7 sembra destinato a portare a compimento il suo contratto col Manchester United, in scadenza il 30 giugno 2023.