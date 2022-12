Cristiano Ronaldo all'Al-Nassr: "Ansioso di provare un nuovo campionato"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prime parole da calciatore dell'Al-Nassr per Cristiano Ronaldo. All'interno del comunicato che annuncia il suo trasferimento in Arabia Saudita, si leggono infatti anche alcune dichiarazioni del campione portoghese: "Sono ansioso di provare un nuovo campionato in un altro Paese. Il progetto dell'Al Nassr è molto stimolante e sono entusiasta di unirmi ai miei compagni per aiutare la squadra a ottenere più successi".