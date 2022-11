Cristiano Ronaldo duro su Ten Haag: "Credo non mi rispetti nel modo che merito"

MilanNews.it

Arrivano altre dichiarazioni di Cristiano Ronaldo ai microfoni del giornalista Piers Morgan su Talk TV. Il portoghese si scaglia senza troppi giri di parole contro la gestione Ten Hag: "Andarmene dallo stadio è una cosa di cui mi pento, probabilmente. Però mi sono sentito provocato, non posso entrare per soli 3 minuti. Scusa, davvero, non sono quel tipo di giocatore. Hanno menzionato sempre e solo il mio nome, tutti fanno così. Otto giocatori sono partiti prima dell'amichevole di quest'estate con il Rayo, ma parlavano tutti soltanto della pecora nera. Mi sono scusato con l'allenatore e per me il capitolo era chiuso. Non c'è empatia. Credo non mi rispetti nel modo che merito, per questo probabilmente con il Tottenham sono successe certe cose".

Quindi, gli viene chiesto anche del derby contro il Manchester City in cui CR7 non è entrato: "Vedo molte scuse... Potrebbe avere opinioni diverse dalle mie, sceglie i giocatori che crede migliori e lo rispetto. Ma sai, le scuse poi hanno le gambe corte e non puoi trovarne tutto il tempo. Cioè, non mi metti con il Manchester City per rispetto della mia carriera e poi vuoi farmi giocare tre minuti col Tottenham? Non ha senso... Credo l'abbia fatto apposta, io sono uno che aiuta anche se c'è bisogno di cinque minuti, ma mi sono sentito provocato. Non solo in quella partita, anche prima... A me piacciono le persone oneste, che rispettano la mia morale e quanto successo negli ultimi due mesi non lo è".