Critiche a Pioli? Ibrahimovic metaforico: "Quando sei brutto puoi diventare bello"

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, si è così espresso in esclusiva a Claudio Raimondi di SportMediaset (CLICCA QUI per l'intervista integrale) sulle critiche a Pioli: "Sono cose normali, è l’allenatore del Milan e se le cose non vanno bene è giusto criticare l’allenatore e la squadra. Siamo professionisti e ci aspettiamo le critiche, non sono tutte rose e fiori, le critiche fanno parte del lavoro. Se non reggi le pressioni delle critiche non bisogna fare questo lavoro ma le critiche fanno parte del nostro mondo e sono utili perché ti fanno restare al top. Quando sei brutto puoi diventare bello".