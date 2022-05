Critiche dalla Spagna per il rinnovo di Mbappé col Psg, Ceferin: "L'offerta del Real era simile..."

MilanNews.it

Nelle scorse ore, dopo il rinnovo di Kylian Mbappé col PSG, dalla Spagna si erano alzate forti voci di protesta per le cifre circolate in merito, col club parigino che sembrava aver aggirato i paletti imposti dal FPF. Il presidente UEFA Aleksander Ceferin, tramite la BBC, ha risposto in merito: "Le regolo del Financial Fair Play sono piuttosto rigide. Chiunque rispetti le regole è il benvenuto nelle nostre competizioni, chi non lo farà non ci sarà. Né il Real Madrid né nessun altro può dire alla UEFA cosa fare. Si sono indignati, ma per quanto ne so la loro offerta era simile a quella del PSG. Voglio sapere chi ha infranto le regole, e nel caso chi lo avrà fatto verrà punito".