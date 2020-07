Crotone, nasce il Milan Club "Rino Gattuso": ad agosto l'inaugurazione con Rino

Nell'anno del ritorno in Serie A del Crotone, ecco che in città nasce un nuovo Milan Club intitolato a Rino Gattuso. L'iniziativa ha raccolto grande consenso in città, con il club che ha già avuto oltre 100 adesioni ed è destinato a crescere sicuramente nel corso dei prossimi mesi. A presiederlo ci sarà Adolfo Covelli che insieme al resto del direttivo sta preparando l'inaugurazione del club, che avverrà durante il mese di agosto con la presenza - assai probabile - proprio di Rino Gattuso che taglierà il nastro e darà via ufficialmente alle attività del club, la cui sede è già addobbata di rossonero con anche cimeli autografati.