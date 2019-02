Cruz: "Quarto posto? Spero possa farcela la Lazio ma attenzione alla Fiorentina"

Julio Cruz, intervenuto a RMC Sport, ha parlato della Lazio, avversaria del Milan nella corsa al quarto posto e in semifinale di Coppa Italia: "Il lavoro di Inzaghi è davvero buono. Io ho avuto Simone compagno di squadra, e in questi anni l’ho visto crescere tanto in una piazza difficile come Roma. Mi auguro possa arrivare quarto in classifica, ma attenzione alla Fiorentina che ha dimostrato il suo valore contro la Roma.