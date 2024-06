Ct Svizzera su Okafor: "Non lo vedo come un 9 che deve giocare spalle alla porta. Raramente è titolare al Milan, il suo scarso minutaggio..."

Il Corriere del Ticino riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Murat Yakin, Commissario Tecnico della Svizzera, che ha parlato così di Noah Okafor, attaccante del Milan che fa parte dei convocati svizzeri per il prossimo Europeo: "Ogni cambiamento comporta anche dei grandi rischi, raramente è titolare con il suo club. Soprattutto per un attaccante, è importante giocare e il suo scarso minutaggio non è certamente ottimale".

In merito alla posizione in campo della punta rossonera, Yakin ha spiegato: "Non lo vedo molto come un numero 9 che deve giocare spalle alla porta. Dà il suo meglio quando parte dall’esterno e si accentra, la sua velocità viene esaltata quando ha spazio davanti a sé. Al momento gli manca un po’ il timing nei movimenti, alcuni meccanismi vanno oliati".