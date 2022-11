CT Ungheria: "Szoboszlai al Milan? Pronto per qualsiasi top club, ma deve diventare più uomo"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Marco Rossi, ct dell'Ungheria, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it della possibilità che Szoboszlai vada a rafforzare i rossoneri: “Dominik da un anno a questa parte è migliorato moltissimo sotto tanti aspetti e credo che gli manchi poco per diventare un top player. Credo che la decisione che ho preso di conferirgli la fascia da capitano in nazionale possa accelerare questo processo di maturazione per farlo diventare veramente un top. Però deve diventare più uomo, meno ragazzino e sicuramente questa grande responsabilità lo aiuterà in tempi brevissimi. È un giocatore che ha numeri molto interessanti: per quanto riguarda gli assist è ai primissimi posti in compagnia di top players assoluti. Però secondo me per le potenzialità e le capacità balistiche che ha segna ancora troppo poco. Deve fare più gol e gliel'ho anche detto".

Sarebbe pronto per il Milan?

“Secondo me è pronto per qualsiasi squadra. Dominik oggi può andare in qualsiasi top club. Poi chiaro vai lì, ti alleni con i top players, a volte giochi a volte non giochi, ma cresci. Ha solo 22 anni e se completerà la sua maturazione, nel giro di 2-3 anni potremmo avere un giocatore in nazionale per altri 7-8 anni che può fare la differenza in ogni partita".